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La Grande Librairie du 15 avril 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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La Grande Librairie du 15 avril 2026 : invités et sommaire

Que fait le numérique à nos vies ? Penseurs et romanciers questionnent ce qu’on est, sans doute malgré nous, en train de devenir. Augustin Trapenard reçoit Bruno Patino, Mazarine M. Pingeot, Mara Goyet, Raphaël Liogier et Alexandra Matine.

🟥 Bruno Patino

Son essai « Le temps de l’obsolescence humaine » interroge une question vertigineuse : l’intelligence artificielle pourrait-elle, à terme, rendre l’être humain dépassé ? Il propose une réflexion humaniste sur les conditions nécessaires pour que l’IA reste compatible avec les valeurs universelles.



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🟧 Mazarine M. Pingeot

Avec « Inappropriable – ce que l’IA fait à l’humain », elle analyse les bouleversements provoqués par l’intelligence artificielle. Son livre explore notamment ses impacts sur la vérité, la démocratie et le langage, des domaines autrefois considérés comme propres à l’homme.

🟦 Mara Goyet

Dans « La civilisation du commentaire – portrait de la vie en glose », elle observe avec ironie l’explosion des opinions et réactions en ligne. Elle s’interroge sur ce que cette culture du commentaire révèle de notre époque.

🟩 Raphaël Liogier

Son ouvrage « Success, l’industrialisation du mensonge » décrypte l’influence des réseaux sociaux sur notre société. Il montre comment la quête de visibilité et de validation transforme notre rapport à la réussite et favorise le faux-semblant.

🟥 Alexandra Matine

Avec « Scopophilia », elle raconte l’histoire d’une jeune femme propulsée vers la célébrité grâce aux réseaux sociaux pendant le confinement. Mais ce succès soudain l’entraîne dans une spirale dangereuse dont il devient difficile de s’échapper.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 15 avril 2026 à 21h sur France 5.