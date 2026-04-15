Ici Tout Commence spoiler : Coline et César surprennent une conversation... (vidéo épisode du 17 avril)

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Ici tout commence spoiler – Coline et César forment-ils un bon binôme à l’hôtel Jourdain dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, ces deux là vont douter d’eux après avoir surpris une conversation…











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Andréa parle avec un client important, qui sous-entend que les élèves ne sont pas à la hauteur de ses attentes ! Il parle notamment du petit déjeuner… Coline et César tombent de haut, le client demande même à André de s’occuper personnellement de lui, ce qu’elle accepte !

Mais Coline et César n’étaient-ils vraiment pas à la hauteur ? Ou ce client aurait-il simplement un petit faible pour Andréa ?

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1417 du 17 avril 2026 : les Teyssier menacés

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