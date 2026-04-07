« La petite fille dans les bois » : votre téléfilm inédit ce 7 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« La petite fille dans les bois » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 7 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « La petite fille dans les bois ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« La petite fille dans les bois » : l’histoire, le casting

Au cours d’une randonnée en pleine forêt, un groupe de soutien composé de femmes endeuillées tombe sur une adolescente enlevée et retenue captive dans un chalet isolé. Résolues à la délivrer, ces randonneuses vont devoir faire front commun pour affronter des ravisseurs armés et particulièrement dangereux afin de la sauver.



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Avec : Alana Hawley Purvis (Evie), Camille Atebe (Jan), Caitlin Stryker (Maya), Amy Trefry (Bea)

Et à 16h, « La petite fille oubliée » (rediffusion)

Dans le comté de Copeland, en Californie, une fillette de trois ans est enlevée au domicile familial. Malgré l’ouverture d’une enquête, la police ne dispose d’aucune piste. Cinq ans plus tard, Karina, qui gère avec son mari Ryan une boutique de vêtements et de mobilier pour enfants, fait la connaissance de Mallie et de sa mère, Lena, qui l’élève seule. Un jour, alors que la petite est brièvement sous la surveillance de Karina, un homme tente de l’enlever. Prête à prévenir la police, la jeune femme se heurte pourtant au refus catégorique de la mère.

Avec : Heather McComb (Lena), Bree Williamson (Karina), Jason Cermak (Ryan), Josie M. Parker (Mallie), David Kelsey (Ivan)