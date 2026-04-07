Tout le monde veut prendre sa place : Vincent dépasse Joël, quels gains pour le Champion ? (7 avril 2026)

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Vincent a dépassé Joël pour prendre la 2ème place du classement des Champions ce mardi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ».


Tout le monde veut prendre sa place : Vincent dépasse Joël, quels gains pour le Champion ? (7 avril 2026)
Capture TF1


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Vincent totalise désormais 216.200 euros de gains en 174 victoires. Rappelons qu’il est déjà le recordman des gains du jeu de France 2 et il est désormais à 40 victoires de prendre la première place détenue par Marie-Christine depuis 2018.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)
2 – Vincent, 174 victoires, 216.200 euros (depuis septembre 2025)
3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)
4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)
5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)
6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)
7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)
8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)
9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)
10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)

Tout le monde veut prendre sa place du 7 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mardi 7 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv


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