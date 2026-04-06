« Mariés au premier regard » : Mélanie et Antoine, et Lucile et Alexandre vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !

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Alors que le septième épisode de la saison 10 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, Mélanie et Antoine, et Lucile et Alexandre, étaient sur le point de se marier à Gibraltar.





Vous êtes déjà impatient de savoir si les deux soeurs vont dire oui et se marier ? On a déjà la réponse !







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Dans l’épisode 8 lundi prochain sur M6, vous allez découvrir qu’Antoine arrive finalement sur le lieu de la cérémonie et découvre Mélanie. C’est Lucile et Alexandre qui vont se marier les premiers : tous les deux sous le charme l’un de l’autre, ils se disent oui et s’embrassent !

Place ensuite à Mélanie et Antoine. Et eux aussi vont se dire oui et se marier !



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Vous découvrirez ensuite une nouvelle célibataire qui espère se marier au premier regard : Estelle, 27 ans et footballeuse professionnelle en Ligue 2.

Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 13 avril pour suivre l’épisode 8 de « Mariés au premier regard » !