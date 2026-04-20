« Le petit lieutenant » : le film en hommage à Nathalie Baye ce soir sur France 3 (20 avril)

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Le film « Le petit lieutenant » est rediffusé en hommage à Nathalie Baye ce lundi soir sur France 3. Un film réalisé par Xavier Beauvois et sorti en salles en novembre 2005.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de France TV.







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« Le petit lieutenant » : l’histoire

À la sortie de l’école de police, Antoine rejoint Paris pour intégrer la deuxième division de la police judiciaire. Animé par son enthousiasme, il découvre le métier sur le terrain aux côtés de ses collègues. De son côté, Caroline Vaudieu, revenue au service après avoir surmonté son alcoolisme, se prend rapidement d’affection pour ce jeune homme, qui a l’âge qu’aurait eu son fils disparu.



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Le casting

Avec Jean Poiret, Stéphane Audran, Michel Bouquet, Caroline Cellier, Jean Topart, Lucas Belvaux, Pauline Lafont, Joséphine Chaplin, Jean-Claude Bouillaud, Andrée Tainsy, Jacques Frantz, Henri Attal, Marcel Guy, Dominique Zardi

La bande-annonce

Mieux que des mots, des images. Voici la bande-annonce de votre film…