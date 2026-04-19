Enquête Exclusive du 19 avril 2026 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Enquête Exclusive du 19 avril 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h15 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Narcos et surtourisme : menace sur l’eau au Mexique ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







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Enquête Exclusive du 19 avril 2026 : votre émission en résumé

Jamais le marché des jets privés n’a été aussi florissant. Avec près de 25 000 appareils en service à travers le monde, ces avions ultra-luxueux s’imposent comme l’incarnation ultime de la réussite sociale.

À Dubaï, aux Émirats arabes unis, vendeurs et acheteurs négocient, entre deux petits-fours, des Boeing privés pouvant atteindre 40 millions de dollars. En Autriche comme aux États-Unis, de jeunes entrepreneurs réinventent la location de jets, la rendant aussi accessible qu’une application de taxi — avec champagne et caviar à bord. Pour les professionnels du secteur, le jet privé n’a rien d’un simple caprice : c’est un outil de travail stratégique, un espace exclusif où le service surpasse largement celui des meilleures premières classes commerciales.



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Pourtant, si l’aviation privée ne représente que 0,04 % des émissions mondiales de CO₂, son impact reste considérable : en une heure de vol, un jet émet autant qu’un automobiliste français en un an. Dans un contexte de réchauffement climatique, ce secteur en plein essor suscite de vives critiques et alimente les tensions.

Des personnalités comme Taylor Swift, Elon Musk ou encore Bernard Arnault, à la tête de LVMH, voient leurs déplacements scrutés et dénoncés comme de véritables aberrations écologiques. Stars et grands patrons sont désormais dans le viseur des militants de Just Stop Oil et des « traqueurs de jets », qui exposent leurs trajets sur les réseaux sociaux.

Des salons feutrés des courtiers aux actions spectaculaires des activistes, plongée au cœur d’un marché aussi prospère que controversé.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.