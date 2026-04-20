« Meurtres au paradis » du 20 avril 2026 : l’épisode inédit ce soir sur France 2 (saison 15)

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« Meurtres au paradis » du 20 avril 2026. Ce lundi soir à la télé, France 2 lance la saison 15 inédite de votre série « Meurtres au paradis ».





Rendez-vous ce soir sur France 2 ou en replay sur France.TV.







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Présentation de la saison 15

Dans cette nouvelle saison de Meurtres au Paradis, la police de Sainte-Marie est confrontée à une série d’affaires aussi complexes que périlleuses. Entre tensions familiales et révélations choc, l’inspecteur Mervin Wilson devra composer avec ses émotions tout en restant fidèle à sa mission. Sous le soleil des Caraïbes, chaque enquête réserve son lot d’imprévus… et de menaces.

« Meurtres au paradis » du 20 avril 2026 : votre épisode inédit

Épisode 1 – Être loyal ou pas

Le retour de Selwyn à Sainte-Marie est marqué par une mort énigmatique survenue à l’hôtel de ville, tandis qu’un nouveau membre de la famille fait une entrée inattendue dans la vie de Mervin.



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Avec Steffan Rhodri (George McCann), Will Close (Kevin Felton), Sarah Hadland (Deborah Shelman), Louis Davison (Leo Quinn), Daniel Ward (Solomon Clarke), Maxine Finch (Rosalie Dolor)

Interprètes et personnages

Au casting : Don Gilet (Inspecteur Mervin Wilson), Don Warrington (Commandant Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Sergent Naomi Thomas), Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Shaquille Ali-Yebuah (Agent Sebastian Rose), Catherine Garton (Sergent Mattie Fletcher)

« Meurtres au Paradis », nouvel épisode à découvrir ce lundi 20 avril 2026 sur France 2.