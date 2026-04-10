Tout le monde veut prendre sa place : quels gains pour Vincent ce vendredi ? (10 avril 2026)

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Nouvelle victoire de Vincent et nouveau carton plein ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ».











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Vincent a ainsi vu ses gains du jour doublés et il a récupéré 2200 euros supplémentaires pour un total de gains qui s’élève aujourd’hui à 220.000 euros en 177 victoires.

Le Champion est toujours aussi impressionnant alors que Cyril le surnomme « la cash machine ». Arrivera-t-il à détrôner Marie-Christine à la première place du classement ? La réponse dans un peu plus d’un mois.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 177 victoires, 220.000 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 10 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce vendredi 10 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv