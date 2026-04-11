Les 12 coups de midi du 11 avril 2026 : avant son abandon, quels gains pour Cyprien ? Nouvel indice !

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Les 12 coups de midi du 11 avril 2026, 204ème victoire de Cyprien – Près d’une semaine avant son abandon programmé, Cyprien a signé une nouvelle victoire ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Et aujourd’hui, il a remporté 3000 euros à partager avec un téléspectateur.


Les 12 coups de midi du 11 avril 2026 : avant son abandon, quels gains pour Cyprien ? Nouvel indice !
Capture TF1


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Les 12 coups de midi du 11 avril, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte de Cyprien arrive ainsi à l’incroyable total de 841 837 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est apparu : un test de grossesse. Il s’ajoute aux précédents indices : le château de Fontainebleau en photo de fond et des chaussons de ballet (danse classique).

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 11 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

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