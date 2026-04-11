Rugby Tournoi des Six Nations féminin : suivre France / Italie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby – Tournoi des Six Nations féminin suivre France / Italie en direct, live et streaming. Place aux femmes ce samedi avec le coup d’envoi du Tournoi des Six Nations féminin à suivre cet après-midi sur France 2. Après le sacre des hommes il y a deux semaines, les femmes affrontent l’Italie ce samedi.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 13h15 ce samedi 11 avril 2026. Coup d’envoi à 13h25.







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Le XV de France féminin lance aujourd’hui sa campagne dans le Tournoi des Six Nations 2026 avec un affrontement face à l’Italie au Stade des Alpes de Grenoble. Cette rencontre marque un nouveau départ pour les Bleues, qui entament un cycle ambitieux après leur dernière Coupe du monde, avec l’objectif affiché de redevenir une référence mondiale d’ici 2029.

Favorites sur le papier et historiquement dominatrices face aux Italiennes, les Françaises devront néanmoins se méfier d’une équipe en progrès, capable de créer la surprise comme en 2023. Pour ce premier match, les Bleues, rajeunies et renouvelées, chercheront à lancer idéalement leur tournoi et à afficher leurs ambitions dans une compétition où elles visent enfin le titre après plusieurs années de places d’honneur.



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France / Italie, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Barrat (Toulouse) ; 14. Grando (Romagnat), 13. Grisez (Bordeaux), 12. Vernier (Blagnac), 11. Murie (Toulouse) ; 10. Arbez (Bordeaux), 9. Bourdon-Sansus (Toulouse) ; 7. M. Feleu (cap., Grenoble), 8. Champon (Grenoble), 6. Berthoumieu (Bordeaux) ; 5. Fall-Raclot (Bordeaux), 4. Zago (Toulouse) ; 3. Khalfaoui (Romagnat), 2. Lazarko (Romagnat), 1. Mwayembe (Toulouse).

Remplaçantes : 16. Riffonneau (Grenoble), 17. Brosseau (Romagnat), 18. Bernadou (Montpellier), 19. Correa (Toulouse), 20. Soqeta (Grenoble), 21. Escudero (Toulouse), 22. Chambon (Romagnat), 23. Rousset (Bordeaux).

Le XV de départ de l’Italie : (1) Silvia Turani, (2) Vittoria Vecchini, (3) Alessia Pilani, (4) Valeria Fedrighi, (5) Giordana Duca, (6) Francesca Sgorbini, (7) Alissa Ranuccini, (8) Elisa Giordano, (9) Alia Bitonci, (10) Veronica Madia, (11) Francesca Granzotto, (12) Sara Mannini, (13) Alyssa D’inca, (14) Aura Muzzo, (15) Vittoria Ostuni Minuzzi

Remplaçantes : (16) Chiara Cheli, (17) Gaia Maris, (18) Vittoria Zanette, (19) Elettra Costantini, (20) Beatrice Veronese, (21) Sofia Stefan, (22) Emma Stevanin, (23) Gaia Buso

France / Italie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 13h15. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations féminin.

France / Italie, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.