Tout le monde veut prendre sa place : Vincent se fait peur, quels gains ce jeudi ? (16 avril 2026)

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Encore et toujours une victoire de Vincent ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Et on peut dire qu’il a eu chaud ! Quels gains a-t-il remporté aujourd’hui ? On vous dit tout.











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Aujourd’hui sur la finale, l’adversaire de Vincent a fait 19 points contre 25 pour Vincent, c’est donc pas passé loin ! Il lui a permis de gagner 1900 euros supplémentaires, les gains de Vincent montent ainsi au très joli total de 226 100 euros en 183 victoires.

Le Champion n’est donc « plus » qu’à 31 victoires dépasser Marie-Christine et de lui prendre la 1ère place du classement des plus grands Champions de l’histoire du jeu quotidien de France 2.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 183 victoires, 226.100 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 16 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce jeudi 16 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv