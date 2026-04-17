Demain Nous Appartient du 17 avril : Damien avoue tout, Valentine confronte Charles (résumé + vidéo épisode 2185 en avance)

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Demain nous appartient du 17 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2185 de DNA – Damien est contraint de tout dire à Audrey ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et Valentine, après avoir confronté Charles, décide de se rendre au commissariat…





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Demain nous appartient du 17 avril 2026 – résumé de l’épisode 2185

Valentine débarque au Spoon bouleversée après avoir appris l’arrestation de Charles pour la mort de Nolan. Bart lui explique que Nolan s’est jeté sous sa voiture, ce qui devrait lui éviter la prison, mais elle est anéantie. Plus tard, elle confronte Charles dans la rue, l’accuse pour ses crimes passés et refuse de croire en son innocence.

Au même moment, Damien avoue à Audrey qu’il a repris le strip-tease pour se sentir mieux et gâter sa famille, mais elle réagit mal. Encouragée par Erica, Audrey hésite à faire un pas vers lui, tandis que Damien confie à Roxane qu’il se sent vivant sur scène, sans oser en parler davantage à sa femme.



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Au commissariat, Violette et Charles s’inquiètent en croisant Valentine. Alors que Charles dit tout à Philippine, Violette confronte Valentine, et face à son acharnement, finit par lui avouer que c’est elle qui conduisait la voiture et qui a percuté Nolan.

De leur côté, Soraya et Noor se recueillent sur la tombe de leur mère. Soraya réalise qu’elle n’a pas fait son deuil et met en pause son projet d’adoption, ce qui déçoit Gabriel. Plus tard, elle tente de se rattraper en organisant un week-end en amoureux.

Enfin, Sylvain tente de rapprocher Bruno et Soizic. D’abord maladroits, ils finissent par partager un verre et se découvrir, sous l’œil satisfait de Sylvain.

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VIDÉO Demain nous appartient du 17 avril 2026 – extrait de l’épisode

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