Les 12 coups de midi du 6 avril 2026 : Cyprien qualifié pour sa 200ème participation, Pierre Garnier sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 6 avril 2026, 199ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 199ème victoire ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il s’est ainsi qualifié pour sa 200ème participation et il a au passage signé un Coup de Maître à 30.000 euros.











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Les 12 coups de midi du 6 avril, le château de Fontainebleau sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte grimper à l’incroyable total de 833 812 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours la photo de fond en seul indice, il s’agit du château de Fontainebleau, en Ile de France. Cyprien a proposé sans grande conviction le nom de Pierre Garnier, mais c’est raté !

Quelle célébrité se cache sur cette étoile ? Difficile à dire mais ça pourrait être Leonardo DiCaprio, dont certaines du film « L’Homme au masque de fer » ont été tournées au château de Fontainebleau.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 6 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



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