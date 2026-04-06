Ça commence aujourd’hui du 6 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 6 avril 2026, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 6 avril 2026 à 13h55 « Une amitié toxique… » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des femmes venues témoigner du cauchemar qu’elles ont vécu, piégées dans des relations amicales toxiques. Audrey raconte comment un coup de foudre amical sur son lieu de travail s’est transformé en une relation d’emprise, cette femme prenant rapidement une place centrale dans sa vie, jusqu’à l’aveugler complètement. Cindy, de son côté, a vu un ancien ami profiter de sa générosité et de celle de son conjoint, multipliant mensonges et manipulations, avant que la découverte de drogue ne révèle son véritable visage. Enfin, Natalija revient sur dix années d’une amitié chaotique et violente, marquée par une agression physique et une emprise durable, jusqu’à une rupture brutale qui l’a profondément marquée.

Et à 15h : « Frères et soeurs, ils ont été séparés dans l’enfance » (rediffusion)

Faustine Bollaert, entourée d’experts, reçoit des invités qui ont été séparés de leurs frères et sœurs durant l’enfance à la suite de drames familiaux. Sur le plateau, trois témoins livrent des récits bouleversants. Patrick, placé à 8 ans après avoir dénoncé des maltraitances subies avec ses frères, évoque l’éclatement de sa fratrie et son combat actuel pour recréer des liens durables. Manon raconte comment un conflit avec son père l’a éloignée de ses demi-frères. De son côté, Achraf revient sur la séparation d’avec ses sœurs après un placement. Tous partagent aujourd’hui la même volonté : reconstruire ce lien fraternel dont ils ont été privés.



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Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.