Demain Nous Appartient du 6 avril : Audrey arrêtée, la police fait une découverte (résumé + vidéo épisode 2176 en avance)

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Demain nous appartient du 6 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2176 de DNA – Audrey va être arrêtée par la police ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et la police va faire une découverte capitale…





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Demain nous appartient du 6 avril 2026 – résumé de l’épisode 2176

Au commissariat, Audrey fait examiner sa voiture après son accident avec Gloria et affirme n’avoir renversé personne. Martin la soupçonne de vouloir dissimuler un choc, d’autant qu’il apprend que Damien ne travaillait pas ce soir-là. Et la police découvre qu’Audrey a été flashée par un radar juste après le lieu de l’accident… Audrey est arrêtée et interrogée. Martin ne la croit pas, le vélo électrique n’ayant pas été retrouvé, et il l’informe que Damien ne travaillait pas ce soir là !

Mais plus tard, Georges annonce à Martin qu’un vélo électrique avec la batterie à plat a été retrouvé. Il s’agit surement de celui de la victime, qui a continué la route à pied. Ça confirme la version d’Audrey, qui est relâchée. Mais en apprenant que Damien lui a menti, elle quitte le commissariat furieuse et lui demande des explications.



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De leur côté, Sara et Roxane confient Enora à Bart à cause des poux. Celui-ci la fait garder par Marceau sans les prévenir et accepte de le payer…

Enfin, Alex et Judith préparent une chasse aux œufs pour Céleste tout en évoquant Milo. Plus tard, Alex reçoit un appel de Pierre Dalvin…

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VIDÉO Demain nous appartient du 6 avril 2026 – extrait de l’épisode

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