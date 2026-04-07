Les 12 coups de midi du 7 avril 2026 : 200ème victoire de Cyprien, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 7 avril 2026, 200ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé sa 200ème victoire ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Mais avec un adversaire peu efficace, il n’a remporté que 30 euros à partager et n »a pas pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse.











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Les 12 coups de midi du 7 avril, le château de Fontainebleau sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte au total de 833 827 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a toujours la photo de fond en seul indice, il s’agit du château de Fontainebleau, en Ile de France.

Quelle célébrité se cache derrière cette étoile ? Difficile à dire mais ça pourrait être Leonardo DiCaprio, dont certaines du film « L’Homme au masque de fer » ont été tournées au château de Fontainebleau.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



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