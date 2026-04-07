Ça commence aujourd’hui du 7 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo avec Lénie et Charles Doré

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Ça commence aujourd’hui du 7 avril 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 7 avril 2026 à 13h55 « Cette émission TV qui a propulsé leur carrière » (inédit)

Chaque année, des anonymes tentent leur chance dans des émissions comme Star Academy, The Voice, Prodiges ou La France a un incroyable talent. Ces programmes offrent une visibilité unique et peuvent bouleverser une vie en quelques semaines. Mais derrière les projecteurs, le parcours reste exigeant : notoriété soudaine, doutes, travail intense et rencontres clés. Pour certains, comme Lenie, Charles Doré, Maréva Poaty ou Eloiz, cette exposition devient un véritable tremplin vers une carrière artistique.

Lenie (20 ans) – Candidate de la Star Academy 11 et gagnante de Danse avec les stars 2025, elle a gagné confiance en elle grâce à ces expériences, qui lui ont ouvert de nombreuses portes.



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Charles Doré (19 ans) – Demi-finaliste de la Star Academy 12, il est passé de lycéen en Bretagne à la scène de Bercy. Il ambitionne désormais de s’imposer avec ses propres projets.

Maréva Poaty (24 ans) – Révélée dans Prodiges puis The Voice, elle a trouvé sa voie dans la comédie musicale et vit aujourd’hui de sa passion.

Eloiz (27 ans) – Après La France a un incroyable talent, elle a lancé sa carrière musicale, signé en label et quitté la gendarmerie pour vivre de la musique.

Et à 15h : « Mauvaise rencontre à l’autre bout du monde » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert propose un numéro consacré aux vacances qui tournent au cauchemar. Mina, Mareva et Manon y livrent des témoignages bouleversants d’agressions vécues à l’étranger.

En Thaïlande, le fils de Mina a été agressé près de leur hôtel. Au Brésil, Mareva et son frère ont subi une attaque sur une plage. Au Mexique, Manon a été blessée par des tirs lors d’une excursion. Toutes reviennent sur ces drames et leur reconstruction.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.