Les 12 coups de midi du 8 avril 2026 : Cyprien fait fort, quel est cet indice apparu sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 8 avril 2026, 201ème victoire de Cyprien – Cyprien a fait fort ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il a signé un Coup de Maître à 10.000 euros grâce à un adversaire efficace.











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Les 12 coups de midi du 8 avril, nouvel indic sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte au total de 838 827 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice. Ça semble être une paire de chaussons de ballet, en danse classique. Il s’ajoute à la photo de fond, le château de Fontainebleau, en Ile de France.

Avec ces deux indices, difficile de dire qui se cache sur cette étoile. Evidemment, les chaussons de danse font penser à Natalie Portman pour « Black Swan ».

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



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