« Safari romance » : votre téléfilm inédit ce 8 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Safari romance » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 8 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Safari romance ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Safari romance » : l’histoire, le casting

Tim travaille comme concepteur de parcs d’attractions. En quête d’inspiration pour un projet sur le thème du safari, il décide de partir plusieurs semaines en Afrique du Sud. Sur place, il rencontre Megan, une ranger également chercheuse en biologie. Chargée de lui faire découvrir la réserve, elle l’accompagne dans ses explorations, et au fil du temps, ils apprennent à se connaître et se rapprochent rapidement.



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Avec : Brittany Bristow (Megan Henry), Andrew W. Walker (Tim Ericson), Maxx Moticoe (Darius D’Checko), Nthati Moshesh (Nozizwe)

Et à 16h, « Une New-Yorkaise à la ferme » (rediffusion)

Lauren est une influenceuse à succès qui a lancé sa propre marque dédiée aux astuces pour mieux gérer son temps. À travers son blog, son vlog et son podcast intitulé « La journée de 27 heures », elle séduit de nombreuses femmes en quête d’organisation et d’efficacité. Toujours en train de travailler, elle ne s’accorde jamais de pause. Son objectif ultime est de rejoindre la tournée de Barbara Davrow, une figure incontournable du développement personnel, en tant que conférencière. Lorsqu’elle obtient enfin un rendez-vous avec elle, Lauren espère décrocher une place au sein de cette tournée tant convoitée.

Avec : Autumn Reeser (Lauren Garrett), Andrew W. Walker (Jack West), Rhiannon Fish (Ayla West), Colleen Wheeler (Sally West)