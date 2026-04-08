Ça commence aujourd’hui du 8 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 8 avril 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 8 avril 2026 à 13h55 « Crise cardiaque chez les jeunes » (inédit)

Dans ce numéro inédit, Faustine Bollaert aborde un sujet aussi bouleversant que méconnu : les crises cardiaques chez les jeunes.

Longtemps perçues comme des accidents touchant principalement les personnes âgées, les crises cardiaques frappent pourtant aussi des adolescents et de jeunes adultes, souvent sans signe avant-coureur. Sur le plateau, plusieurs invités viennent témoigner de leur expérience, racontant le choc, la peur, mais aussi le combat pour survivre et se reconstruire après un tel événement.



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Entre récits poignants, éclairages médicaux et messages de prévention, cette émission met en lumière une réalité inquiétante et rappelle l’importance d’être à l’écoute de son corps, quel que soit son âge.

Un moment fort en émotions, mais aussi essentiel pour mieux comprendre et prévenir ces drames qui peuvent toucher chacun d’entre nous.

Et à 15h : « En quête d’adrénaline, les défis dangereux des ados » (rediffusion)

À la recherche de sensations fortes, certains jeunes adoptent des comportements dangereux sans toujours mesurer les conséquences. Faustine Bollaert accueille trois témoins venus partager leur vécu.

Jonathan, fils de Nicole, était passionné de parkour et rassurait sa mère en lui promettant d’être prudent. Pourtant, il a pris un risque inconsidéré et a été électrocuté sur une voie ferrée.

Quelques jours après le décès de Jean, Erik a été victime d’un grave accident dans un bar. Un drame qui aurait pu lui coûter la vie, mais dont il a réchappé de façon miraculeuse. Aujourd’hui, il souhaite alerter les jeunes sur les dangers des conduites à risque.

En mars 2020, lors d’un séjour à Lisbonne, Jean, le fils d’Hélène, s’est lancé le défi d’escalader une grue afin d’envoyer une photo à ses amis. Cette nuit-là, il a fait une chute fatale.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.