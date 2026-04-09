Tout le monde veut prendre sa place : Vincent impressionne toujours, quels gains pour le Champion ? (9 avril 2026)

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Encore et toujours une victoire de Vincent ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ».











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Vincent, qui se rapproche doucement mais surement du record de victoires détenu par Marie-Christinne, voit sa cagnotte personnelle grimper au total de 217.800 euros. Avec actuellement 176 victoires, il est à 38 victoires de prendre la première place du classement des Champions !

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 176 victoires, 217.800 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)

Tout le monde veut prendre sa place du 9 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce jeudi 9 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv



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