Les 12 coups de midi : l’abandon de Cyprien sur les tournages, on vous dit quand il va quitter le jeu !

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C’est une information qui fait déjà grand bruit auprès des fidèles du jeu quotidien de TF1. Selon une rumeur relayée par la chaîne YouTube TéléKiff, Cyprien, actuel Maître de Midi des « 12 coups de midi », serait sur le point de quitter l’aventure.











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Alors qu’il impressionne chaque jour par ses connaissances et son sang-froid, le champion cumule aujourd’hui une cagnotte exceptionnelle de plus de 830.000 euros. Une performance qui le place déjà dans le top 3 des plus grands Maîtres de Midi de l’histoire du programme animé par Jean-Luc Reichmann.

Mais contre toute attente, Cyprien aurait décidé d’abandonner le jeu. D’après TéléKiff, cette décision aurait été prise lors des tournages du 19 mars, pour une diffusion prévue dès la semaine prochaine sur TF1. Une information qui reste pour l’instant à prendre avec précaution, la chaîne n’ayant pas confirmé officiellement ce départ.

Chef d’orchestre dans la vie, Cyprien aurait choisi de mettre fin à son parcours pour des raisons professionnelles, privilégiant ainsi sa carrière en dehors du petit écran. Un choix rare dans l’histoire du jeu.



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En effet, avant lui, un seul candidat avait fait le choix d’abandonner volontairement : Xavier, en 2013. Après 76 participations et plus de 300.000 euros de gains, il avait quitté l’émission après avoir trouvé un emploi.

Si cette rumeur venait à se confirmer, le départ de Cyprien marquerait un tournant dans cette saison des 12 coups de midi et laisserait un grand vide sur le plateau. Les téléspectateurs devront patienter encore quelques jours pour découvrir si cette information se vérifie… ou non.

Affaire à suivre !