Tout le monde veut prendre sa place : 175ème victoire de Vincent, quels gains pour le Champion ? (8 avril 2026)

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Vincent a signé sa 175ème victoire ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ».











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Avec 500 euros supplémentaires aujourd’hui, Vincent fait monter ses gains au total de 216.700 euros de gains en 175 victoires. Il est désormais à 39 victoires de déloger Marie-Christine à la tête des meilleurs Champions du jeu de France 2 !

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 175 victoires, 216.700 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)

Tout le monde veut prendre sa place du 8 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mercredi 8 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv



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