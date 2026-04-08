Demain Nous Appartient du 8 avril : Nolan est mort, Manon confronte Nordine ! (résumé + vidéo épisode 2178 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 8 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2178 de DNA – La police découvre l’identité de la victime ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Il s’agit de Nolan, le prof de krav-maga, et Manon va confronter Nordine…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 8 avril 2026 – résumé de l’épisode 2178

Manon questionne Nordine sur un t-shirt troué et ensanglanté retrouvé dans son sac. Il parle d’une chute pendant un footing, mais plus tard, William ausculte son épaule et comprend qu’il s’agit d’une bagarre. Il évoque une interpellation qui aurait mal tourné…

Au commissariat, Damien identifie l’acheteur du vélo : Nolan Lacombe. Une perquisition révèle du sang dans sa salle de sport, confirmant qu’il est la victime du mariage. Manon, bouleversée, révèle qu’il était son prof de krav-maga, attiré par elle, et culpabilise. Plus tard, elle confronte Nordine, convaincue qu’il est lié au meurtre de Nolan.



Publicité





Audrey doute toujours de Damien : son refus de l’emmener en soirée la rend méfiante. Malgré un geste tendre de sa part, elle fouille son téléphone et découvre des conversations supprimées…

Au lycée, Bastien s’inquiète pour Violette et confronte Marceau, qui ment en prétendant être en couple avec elle pour qu’on le laisse tranquille. De leur côté, Diego et Maud traversent une crise : reproches, disputes et incompréhensions s’accumulent.

Enfin, Roxane et Sara apprennent que Bart a laissé leur fille à Marceau alors qu’il était malade. Résultat, Enora a la gastro et des tensions éclatent entre Roxane et Bart.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Charles avoue tout, Samuel face à Leïla, les résumés jusqu’au 24 avril 2026

VIDÉO Demain nous appartient du 8 avril 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.