Les 12 coups de midi : pourquoi Cyprien va-t-il abandonner la semaine prochaine ?

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C’est désormais officiel. Après plusieurs jours de rumeurs, TF1 a confirmé le départ prochain de Cyprien, actuel Maître de Midi du jeu quotidien « 12 coups de midi ». Une annonce faite hier, jeudi 9 avril, dans l’émission, qui a surpris aussi bien les téléspectateurs que les fans du champion.











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Un départ prévu le 19 avril

Dans un communiqué, la chaîne révèle que Cyprien quittera quoi qu’il arrive le jeu à l’issue de sa 212e participation, prévue le 19 avril prochain. Son objectif est clair : partir invaincu. Toutefois, si aucun candidat ne parvient à le battre d’ici là, il prendra lui-même la décision de passer le flambeau.

Une décision rare dans l’histoire du programme. Avant lui, seul Xavier avait fait ce choix en 2013, mettant fin à son parcours après 76 participations et plus de 300.000 euros de gains afin de se consacrer à sa vie professionnelle.

Avec une cagnotte impressionnante dépassant les 800.000 euros, et une cagnotte commune de plus d’un million d’euros en jeu pour un téléspectateur lors de sa dernière participation, la fin de parcours de Cyprien s’annonce particulièrement riche en émotions.



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Pourquoi Cyprien fait-il le choix d’abandonner ?

Mais derrière cette décision, il y a avant tout un choix de vie mûrement réfléchi. Cyprien a décidé de privilégier ses études et sa carrière professionnelle. Actuellement étudiant en musicologie, il mène en parallèle une activité de chef d’orchestre, deux engagements exigeants auxquels il est profondément attaché.

Le principal intéressé résume lui-même son état d’esprit avec philosophie : « Ce qui est beau avec ce jeu, c’est que tout est remis en jeu à chaque fois… »

Cyprien sera-t-il éliminé avant d’atteindre sa 212e participation ou quittera-t-il de son propre chef au sommet ? Selon les infos qui circulent depuis son départ sur les tournages le mois dernier, non il n’a pas été éliminé mais a bel et bien abandonné.

Une page importante de l’histoire des 12 coups de midi est sur le point de se tourner.