Demain Nous Appartient du 10 avril : la police remonte jusqu’à Victor, Audrey sous le choc (résumé + vidéo épisode 2180 en avance)

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Demain nous appartient du 10 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2180 de DNA – La police va finalement remonter jusqu’à Victor Brunet ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et Audrey va être sous le choc en découvrant un message sur le téléphone de Damien…





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Demain nous appartient du 10 avril 2026 – résumé de l’épisode 2180

Au Spoon, Victor confie à Charles qu’en quittant la soirée du mariage, il a percuté quelque chose sur la route. D’abord persuadé qu’il s’agissait d’un animal, il commence à douter en lisant un article sur l’accident. Charles, seul au courant qu’il est venu à la fête, lui promet de garder le silence.

Au commissariat, Martin, Aurore et Damien orientent l’enquête vers les garages. Damien apprend que Victor a récemment fait entretenir sa voiture dans un établissement douteux, ce qui renforce les soupçons. Aurore interroge le personnel du Spoon et Audrey confirme qu’elle a bien vu Victor discuter avec Charles avant qu’elle s’en aille. Le soir, Audrey est troublée en découvrant un message suspect sur le téléphone de Damien… Elle est sous le choc.



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De leur côté, Lizzie et Waren vivent pleinement le début de leur histoire et se rapprochent encore davantage. Enfin, Bruno, persuadé que Marguerite est célibataire, tente sa chance. Mais elle le remet à sa place en lui révélant qu’elle est déjà en couple avec Benny.

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VIDÉO Demain nous appartient du 10 avril 2026 – extrait de l’épisode

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