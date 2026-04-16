Les 12 coups de midi : qui se cache sur l’étoile mystérieuse ? Réponse et explications des indices !

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Le mystère continue de captiver les téléspectateurs du jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi », mais une piste semble désormais faire consensus : celle de Pio Marmaï. Au fil des émissions, les indices s’accumulent et s’assemblent avec une étonnante cohérence autour de l’acteur français.


Les 12 coups de midi : qui se cache sur l'étoile mystérieuse ? Réponse et explications des indices !
Capture TF1


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Et pour renforcer encore cette hypothèse, un nouvel élément devrait apparaître très prochainement sur l’Étoile mystérieuse : une grappe de raisin, qui semble confirmer un peu plus cette piste déjà très solide.

Les indices décryptés

🤰 Un test de grossesse : une référence évidente au film « Un heureux événement », centré sur la maternité et la vie de couple.

🔧 Une clé plate : un clin d’œil à son passé de garagiste à Aubervilliers, avant de se lancer dans le cinéma.


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🏰 Le château de Fontainebleau : il évoque son rôle dans « Les Trois Mousquetaires », tourné en partie à Fontainebleau

🩰 Des chaussons de ballet : une allusion au film « En corps », plongé dans le monde de la danse.

🍇 Une grappe de raisin : ce nouvel indice renvoie à « Ce qui nous lie », où Pio Marmaï incarne un vigneron au cœur d’un domaine familial.

Avec cette accumulation d’indices concordants, la théorie menant à Pio Marmaï semble désormais difficile à contester. Reste à savoir quand l’Étoile mystérieuse sera totalement dévoilée… et si cette intuition sera bel et bien confirmée à l’écran.

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