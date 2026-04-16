Demain Nous Appartient du 16 avril : Charles innocenté, Audrey confronte Damien ! (résumé + vidéo épisode 2184 en avance)

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Demain nous appartient du 16 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2184 de DNA – Damien va réussir à innocenter son frère ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Mais Audrey va ensuite le confronter après avoir découvert la vérité sur ses activités nocturnes…





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Demain nous appartient du 16 avril 2026 – résumé de l’épisode 2184

Damien croise sa mère, qui lui demande d’aider Charles à éviter la prison. Malgré ses doutes, il accepte. Au commissariat, il décide d’analyser le message vocal que Nolan a envoyé à Manon peu avant sa mort. Il finit par découvrir que Nolan, dépressif, s’est suicidé en se jetant sous la voiture de Charles, ce qui innocente ce dernier.

Violette avoue tout à Bastien, qui la soutient. Charles est libéré et retrouve sa famille. Mais le soir, Audrey confronte Damien avec une vidéo compromettante de lui.



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Soizic apprend qu’Adam a des nouvelles de son père, ce qui la blesse. Coincée dans un ascenseur avec Bruno, elle apprend à mieux le connaître grâce à un jeu. De son côté, Diego tente de se rapprocher de Maud, mais c’est un nouvel échec. Plus tard, elle propose de discuter, tandis que lui commence à se détourner d’elle.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Charles en prison, Samuel amoureux, les résumés jusqu’au 1er mai 2026

VIDÉO Demain nous appartient du 16 avril 2026 – extrait de l’épisode

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