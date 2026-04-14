Les Anges Miami : audience catastrophe sur TFX, vers une déprogrammation ?

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Le retour des « Anges de la télé-réalité » sur TFX ne se déroule pas comme espéré. À peine une semaine après son lancement, la nouvelle saison intitulée « Les Anges Miami » est déjà confrontée à de très faibles audiences.





Selon les chiffres enregistrés hier soir, l’épisode diffusé en access a rassemblé seulement 88 000 téléspectateurs, soit 0,5% de part d’audience. Un score particulièrement bas pour une marque pourtant emblématique de la télé-réalité française.







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Une chute rapide après le lancement

Diffusée depuis le lundi 6 avril à 20h, cette saison 2026 devait marquer un renouveau pour le programme, avec une orientation plus professionnelle et des candidats venus développer des projets concrets à Miami.

Mais malgré ces nouveautés, le public ne semble pas au rendez-vous. Après un démarrage déjà discret, les audiences n’ont cessé de s’éroder au fil des jours, jusqu’à atteindre ce niveau particulièrement inquiétant.



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Un pari risqué pour TFX

Avec « Les Anges Miami », TFX misait sur le retour d’une marque forte de la télé-réalité. Le programme proposait pourtant plusieurs évolutions : une marraine inédite en la personne d’Isabelle Matuidi, un rôle d’ange gardien confié à Jazz Correia, ainsi qu’un accompagnement professionnel renforcé pour les candidats. Mais ces changements n’auront, pour l’instant, pas suffi à convaincre les téléspectateurs.

Ce revers peut aussi s’expliquer par un contexte plus global. La télé-réalité quotidienne peine à retrouver son public, notamment face à la concurrence des plateformes et des contenus digitaux.

TFX avait pourtant mis en place un dispositif important autour de TF1+, avec des épisodes en avant-première et des contenus exclusifs. Reste à savoir si ces offres digitales compensent en partie ces audiences linéaires très faibles.

Quel avenir pour les Anges ?

Face à ces scores alarmants, la question de l’avenir du programme se pose déjà. La chaîne pourrait décider de déprogrammer les Anges et mettre les épisodes seulement sur TF1+.