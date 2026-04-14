Star Academy : Céline Dion marraine de la prochaine saison ? L’info qui agite les fans !

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Selon une information dévoilée par Fabien Lecoeuvre, Céline Dion pourrait bien faire un retour très remarqué à la télévision française ! Le chroniqueur a révélé hier soir dans l’émission « Tout beau, tout n9uf » sur W9 que la chanteuse québécoise serait pressentie pour devenir la marraine de la prochaine saison de la Star Academy.











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Une annonce qui, si elle se confirme, promet déjà de faire grand bruit tant la présence de Céline Dion serait un véritable événement pour le célèbre télé-crochet de TF1. Icône internationale, l’interprète de « My Heart Will Go On » apporterait sans aucun doute une dimension exceptionnelle à l’émission.

Ce ne serait d’ailleurs pas une première pour la star. Céline Dion a déjà marqué l’histoire du programme en étant la marraine de la saison 7 en 2007, laissant un souvenir fort aux élèves comme aux téléspectateurs.

Toujours selon Fabien Lecoeuvre, ce projet s’inscrirait dans un calendrier bien précis. Après une série de concerts programmés à l’Accor Arena, du samedi 12 septembre au samedi 17 octobre 2026, Céline Dion pourrait enchaîner avec une immersion au château de Dammarie-les-Lys. Elle serait ainsi présente auprès des élèves durant toute une semaine, du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2026.



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Mais ce n’est pas tout ! La star pourrait également revenir plusieurs mois plus tard pour accompagner les académiciens jusqu’au bout de l’aventure. Elle serait ainsi attendue en février 2027 pour la grande finale de la saison, un moment clé qui pourrait bénéficier de son aura exceptionnelle.

Pour l’heure, aucune confirmation officielle n’a été faite ni par TF1 ni par la production de la Star Academy. Mais cette rumeur, déjà très relayée, fait rêver les fans de l’émission comme ceux de la chanteuse.

Affaire à suivre…