“Les Anges Miami” : la nouvelle saison des Anges de la télé-réalité démarre ce lundi sur TFX

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C’est le grand jour pour les fans de télé-réalité ! Ce lundi 6 avril à 20h, TFX lance la toute nouvelle saison des Anges de la télé-réalité, baptisée « Les Anges Miami ». Une édition 2026 qui marque un tournant pour le programme culte, avec une ambition clairement affichée : allier divertissement et réussite professionnelle.











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Une aventure sous le signe du dépassement de soi

Installés à Miami, les nouveaux Anges vont devoir sortir de leur zone de confort pour s’imposer dans un environnement ultra-compétitif. Encadrés par des experts, ils devront assimiler les codes du business américain et relever des défis exigeants.

Chacun est venu avec un objectif précis : transformer son expérience en opportunité concrète et faire évoluer sa carrière. Une dimension professionnelle renforcée qui promet de donner un nouveau souffle à l’émission, sans oublier les ingrédients qui ont fait son succès : vie en colocation, tensions, fêtes et moments inoubliables.

Une marraine exigeante : Isabelle Matuidi

Grande nouveauté cette saison, Isabelle Matuidi endosse le rôle de marraine. Entrepreneuse installée à Miami, elle accompagnera les candidats avec une approche basée sur le mérite et l’exigence.



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Sa devise est claire : « Rien n’est donné, tout se mérite ». Un état d’esprit qui devrait rythmer toute l’aventure.

Jazz Correia, ange gardien de la saison

Figure emblématique du programme, Jazz Correia fait son retour dans un rôle inédit d’ange gardien. Présente à des moments clés, elle viendra soutenir, conseiller et écouter les candidats.

Elle animera également le podcast “Face à Jazz”, disponible sur TF1+, dans lequel certains Anges se livreront lors d’entretiens exclusifs et sans filtre.

Une promotion aux ambitions variées

Cette année encore, les candidats affichent des projets professionnels ambitieux : devenir chanteur, humoriste, animateur TV, DJ international, mannequin ou encore entrepreneur. Une diversité de profils qui promet des parcours riches et des défis passionnants.

Pour accompagner le lancement, TF1+ propose déjà le premier épisode en avant-première depuis le 3 avril, ainsi que plusieurs contenus exclusifs, dont les podcasts “Face à Jazz” et “Les Gossips de Maïssane”, pour plonger au cœur des coulisses de l’aventure.

Avec “Les Anges Miami”, TFX donne ce soir le coup d’envoi d’une saison qui s’annonce aussi intense qu’inspirante. Rendez-vous dès 20h pour découvrir les premiers pas des Anges à Miami !