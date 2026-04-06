Ici Tout Commence spoiler : le mea-culpa de Jasmine avec Anaïs (vidéo épisode du 9 avril)

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Ici tout commence spoiler – On peut dire que Jasmine a vraiment fait n’importe quoi ces derniers temps dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, Jasmine va se reprendre et elle va aller faire son mea-culpa auprès d’Anaïs.











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Jasmine frappe à la porte du bureau d’Anaïs, qui est en pleine conversation avec Enzo. Jasmine insiste pour lui parler, Anaïs demande à Enzo de les laisser.

Jasmine présente ses excuses à Anaïs. Elle assure qu’elle n’était pas elle-même et qu’elle a fait n’importe quoi.. Jasmine finit par avouer qu’elle a des sentiments pour Milan mais qu’il ne les partage pas. Anaïs, glaciale, dit à Jasmine qu’elle n’a aucune envie de parler de Milan avec elle…

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1411 du 9 avril 2026 : Jasmine s’excuse

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