Les Enfants de la Télé du 5 avril 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?

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Les Enfants de la Télé du 5 avril 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Les Enfants de la Télé du 5 avril : les invités

Ce dimanche, Les Enfants de la télé vous donnent rendez-vous pour un numéro inédit placé sous le signe de la bonne humeur et de la nostalgie ! Aux commandes de l’émission, Faustine Bollaert accueille autour de sa table un quatuor d’invités aussi talentueux qu’attachants.

La comédienne Lola Dewaere partagera ses souvenirs de télévision avec spontanéité et humour, tandis que le chanteur Keen’V reviendra sur ses moments marquants et ses passages parfois surprenants sur le petit écran. L’humoriste Sébastien Thoen promet, quant à lui, de ne rien épargner avec son sens de la dérision bien connu, et Gérard Jugnot, figure incontournable du cinéma français, évoquera avec émotion et malice ses nombreuses apparitions télévisées.



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Entre archives cultes, fous rires et anecdotes inédites, cette soirée s’annonce riche en émotions et en éclats de rire. Un moment convivial à partager en famille, pour redécouvrir le meilleur — et parfois le plus inattendu — de la télévision d’hier et d’aujourd’hui !