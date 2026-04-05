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66 minutes du 5 avril 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







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66 minutes du 5 avril 2026, sommaire

✈️ Low cost : quand la valise coûte plus cher que le billet

Prendre l’avion à petit prix ? Pas si simple. Sur certaines compagnies low cost, ajouter une valise cabine peut coûter entre 30 et 60 euros, alors que le billet lui-même ne dépasse parfois pas 20 euros. Une situation paradoxale qui étonne de nombreux voyageurs : emporter ses affaires revient parfois plus cher que le trajet.

La valise cabine est ainsi devenue un vrai casse-tête. Dimensions strictes, poids limité, et au moindre écart, des frais supplémentaires s’appliquent. Dans les aéroports, les scènes se répètent : bagages tassés, objets retirés en urgence, vêtements empilés… chacun cherche à éviter de payer. Pourtant, des astuces existent pour limiter la facture.

🪶 Goéland : un voisin très envahissant

Entre nuisances sonores, salissures et comportements agressifs, les goélands compliquent le quotidien dans certaines villes. Installés sur les toits, ils n’hésitent pas à s’en prendre aux passants : chaque année, une centaine d’attaques sont recensées en France. Avec le retour du printemps, de nouveaux oisillons vont éclore, ce qui inquiète encore davantage les habitants. Protégés, ces oiseaux ne peuvent pas être éliminés. La cohabitation devient donc de plus en plus tendue entre riverains et défense de l’espèce.



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🚰 Eau du robinet : un risque sous-estimé ?

En France, des centaines de communes sont confrontées à une eau du robinet impropre à la consommation. En cause : des polluants comme les PFAS, surnommés “polluants éternels”, ou encore le CVM, reconnu cancérogène. Ces contaminations, révélées parfois tardivement, obligent de nombreux habitants à acheter de l’eau, ce qui représente un coût important. Au-delà de l’aspect financier, l’inquiétude grandit, notamment pour la santé des enfants. Un enjeu encore largement sous-évalué.

🍽️ Resto d’autoroute : l’indépendant qui refuse de fermer

Sur l’A61, entre Toulouse et Carcassonne, une adresse emblématique est menacée. La Dînée, dernier restaurant indépendant d’aire d’autoroute, pourrait disparaître. Face aux grandes enseignes, son propriétaire se bat pour préserver ce lieu unique. Depuis plus de 40 ans, l’établissement séduit les automobilistes avec son cassoulet maison à 24 euros, servi à environ 150 clients par jour. Mais au-delà de la cuisine, c’est l’ambiance qui fait la différence : fidélité des habitués, convivialité, et même de l’attente pour obtenir une table. Dans un univers dominé par les chaînes standardisées, La Dînée tient bon… mais pour combien de temps ? D’ici un an, elle pourrait perdre sa concession, emportant avec elle une certaine idée de la pause sur autoroute.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Vide-greniers : la saison est enfin lancée !

Avec l’arrivée des beaux jours, ils fleurissent partout en France : les vide-greniers font leur grand retour. Chaque année, près de 50 000 événements sont organisés, un engouement qui ne faiblit pas. Pour beaucoup, c’est devenu un rendez-vous immanquable, que ce soit pour dénicher des bonnes affaires ou compléter ses revenus.

Mais derrière ces allées remplies d’objets oubliés, la compétition est intense. Sur certains vide-greniers, des centaines d’exposants rivalisent pour capter l’attention de milliers de visiteurs. Pour réussir à vendre, il faut sortir du lot : stands soignés, objets bien choisis, prix attractifs… tout se joue en quelques heures. Parfois, ces ventes prennent aussi une dimension plus intime. Vider une maison de famille, se séparer de souvenirs, chaque stand raconte une histoire. Entre bons plans, système D et moments chargés d’émotion, les vide-greniers sont bien plus que de simples marchés : un véritable phénomène populaire.