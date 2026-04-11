Les Traîtres : qui sont les éliminés de l’épisode 3 ? (résumé et replay du 11 avril 2026)

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C’est parti pour l’épisode 3 de la saison 6 des Traîtres. On retrouve les joueurs pour la Table Ronde. Les Traîtres sont inquiets !





A cause du jeu organisé plus tôt dans la journée et pour lequel Eric annonce que les Traîtres avaient les bonnes réponses, ils sont plus que jamais en danger !







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Cindy attaque Adriana, Fatou décide de tenter de la déstabiliser. Et Adriana se défend en attaquant Grégoire. De son côté, Grégoire dirige les soupçons vers Arié, puis vers Donovan.

Grégoire et Ginger éliminés

Au final, les votes se partagent entre Grégoire et Donovan. Et c’est Grégoire qui est éliminé, il révèle qu’il était Loyal ! Evidemment, les Loyaux sont déçus et Eric leur fait remarquer que les Traîtres sont solides et en avance sur eux.



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Dans la nuit, c’est le conseil des Traîtres. Issa a bouillonné toute la journée, ils ont fait trop d’erreurs et veut leur dire.

Le lendemain matin, place à la découverte de celui ou celle qui a été banni par les Traîtres. Mais avant ça, grosse dispute entre Cindy, Victoria et Isabelle. Victoria s’emporte et décide de s’en aller ! Elle finit par revenir et leur conseille de se concentrer sur ceux qui ont donné les bonnes réponses la veille. Et Arié est sur la défensive.

Les joueurs découvrent finalement que c’est Ginger qui a été bannie par les Traîtres.

Eric emmène ensuite les joueurs affronter leurs peurs, en 3 groupes. Ils vont devoir affronter leurs phobies et ça s’annonce très compliqué. Face aux rongeurs, Fatou n’y arrive pas, Victoria s’en prend à elle et ça tourne au clash.

Dans la voiture du retour, Arié n’hésite pas à mettre Fatou, Adriana, et même Issa dans la sauce ! Issa est remonté. Et plus tard, une dispute éclate entre Arié et Fatou, juste avant la table ronde. Issa annonce à Adriana et Fatou qu’ils doivent sortir Arié. Et de son côté, Arié veut se débarrasser de Fatou !

La table ronde part donc en match entre Fatou et Arié. Mais surprise : Richard accuse Issa ! Place ensuite aux votes… Mais il faudra attendre le prochain épisode pour savoir qui va sortir !

Les Traîtres du 11 avril : le replay

Rendez-vous le samedi 18 avril 2026 à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 4. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.