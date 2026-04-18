Les Traîtres du 18 avril : la suite de la saison 6 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (épisode 4)

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Les Traîtres du 18 avril 2026, l’épisode 4 ce soir sur M6. Ce samedi soir, M6 poursuit la diffusion de la saison 6 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après les éliminations de Grégoire et Ginger, le jeu continue pour les célébrités encore en course.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







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Les Traîtres du 18 avril 2026 : l’épisode 4 ce soir

La semaine dernière dans l’épisode 3, les loyaux ont encore fait erreur en éliminant Grégoire tandis que les Traîtres ont banni Ginger.

Ce soir dans l’épisode 4, c’est l’heure du verdict de la table ronde et Fatou et Arié sont en danger. Qui sera finalement éliminé ? Dans les tous les cas, il devrait y avoir un Traître en moins ce soir, preuve qu’ils ne sont plus unis. Et Eric Antoine va soumettre les joueurs à un terrible dilemme, plus vicieux que jamais, qui va faire peur à tous !



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"Rien ne nous prépare à ce jeu diabolique."@eric_antoine va soumettre ses joueurs au pire des dilemmes 😈#LesTraîtres, samedi 18 à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/eDcY2qkfOY — M6 (@M6) April 15, 2026

Les Traîtres, qui sont les 14 candidats encore en compétition ?

Sont encore en course au début de l’épisode 3 : Adriana Karembeu, Victoria Abril, Arié Elmaleh, Issa Doumbia, Armelle, Juste Zoé, Nicole Ferroni, Isabelle Morini-Bosc, Fatou Guinea, Richard Orlinski, Cindy Poumeyrol, Maud Ankaoua, Axel Huet, et Donovan.

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 6

Sous l’impulsion du Maître du jeu Éric Antoine, une nouvelle force fait son entrée : le Traître Maudit, reconnaissable à sa mystérieuse cape verte, un rôle unique, dangereux et imprévisible. Pour la première fois, un Traître commence seul, sans repères, avec seulement 48 heures pour identifier ses semblables sous peine de perdre toute chance de les rejoindre et de sceller son destin. Jamais la responsabilité n’a été aussi lourde, ni le sort des Traîtres entre les mains d’un seul joueur. Face à lui, 22 participants aux profils variés — stratèges, intuitifs, explosifs ou discrets — devront s’allier ou s’éliminer pour progresser. Dans ce climat où la peur change de camp, les alliances vacillent et le doute s’impose comme seule certitude : qui survivra au jeu et à la malédiction ?