Les Traîtres : qui sont les éliminés de l’épisode 2 ? (résumé et replay du 4 avril 2026)

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C’est parti pour l’épisode 2 de la saison 6 des Traîtres. On retrouve Issa qui vient de proposer à Eric Antoine les noms des 3 Traîtres : Adriana, Fatou et Donovan. Eric lui annonce qu’il a échoué mais il en a 2 sur 3 !











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Christian Milette, Jules, et Emmanuel Petit éliminés, André abandonne

Donovan n’est donc pas le 3ème Traître, Issa a encore 24h pour enquêter et faire une nouvelle proposition.

Au petit déjeuner, les joueurs se retrouvent et découvrent qui a été éliminé pendant la nuit. Et il s’agit de… Christian Millette.

Eric organise un jeu dans un asile psychiatrique ! Il a réparti les joueurs en 6 équipes. Chaque équipe qui trouvera « le truc » remportera une amulette. A l’issue de ce jeu, Issa et Fatou se retrouvent protégés du bannissement, alors qu’évidemment, ils n’en ont pas besoin. Richard Orlinski et Ginger Bitch sont eux aussi protégés.



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Place à la table ronde. C’est finalement Jules qui est éliminé, il annonce qu’il était loyal !

Eric retrouve Issa pour sa nouvelle proposition. Et il accueille ensuite les 3 Traîtres pour leur annoncer qu’il leur a menti : il a ajouté un Traître Maudit ! Et s’il ne les a pas démasqués, il y aura une malédiction. Issa les rejoint, il découvre qu’il a réussi : Arié Elmaleh est le 3ème Traître !

Le lendemain matin, Arié est au coeur des soupçons. Issa tente de détourner les soupçons sur Donovan. Et c’est Emmanuel Petit qui a été éliminé par les Traîtres durant la nuit ! Eric les rejoint et leur annonce qu’il y a un Traître Maudit, il leur parle de sa mission et annonce qu’il a réussi et a rejoint les autres.

Place à un nouveau jeu organisé par Eric. Il annonce qu’André Bouchet a du abandonner pour raisons personnelles et il leur précise qu’il était loyal. A la clé du jeu : une amulette, mais aussi une dague. Et Eric a donné toutes les réponses aux Traîtres !

C’est Maud Ankaoua qui remporte la dague. Eric annonce à la fin du jeu que les Traîtres avaient les bonnes réponses !

Cindy attaque Fatou, elle la soupçonne d’être Traître. Et Arié est lui aussi visé.

Place à la table ronde. Fatou et Arié sont stressés.

Les Traîtres du 4 avril : le replay

Rendez-vous le samedi 11 avril 2026 à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 3. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.