The Voice : résumé et replay des 5èmes auditions à l’aveugle (4 avril 2026)

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The Voice du samedi 4 avril 2026, résumé et replay – C’est parti pour la cinquième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2026 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc continuent la formation de leurs équipes.











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Ce soir, Amel est exceptionnellement accompagnée de Matt Pokora pour débuter cette soirée !

La soirée débute avec Roody Julienne, 75 ans, qui chante « Proud Mary » de Ike & Tina Turner. Florent, Tayc et Lara se retournent en même temps ! Il choisit de rejoindre l’équipe de Tayc.

Ilan, 20 ans, reprend « Ce monde » de Lou Deleuze. Personne ne se retourne !



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Place ensuite à Mélanie Noé, 33 ans, qui chante « Good luck, babe! » de Chappell Roan. Florent et Lara se retournent ! Amel est gênée, elle ne l’a pas reconnue alors que c’est son amie. Mélanie décide de continuer avec Florent.

Maiia, 25 ans, chante « Toute seule » de Lorie. Aucun coach ne se retourne.

Matt Pokora s’en va déjà !

On continue avec Amade, qui chante « Voulez-vous danser grand-mère ? » de Chantal Goya. Tayc se retourne vite, suivi par Florent. Elle choisit Tayc !

Place à « O débit », 33 ans, qui improvise une chanson avec des mots donnés par les coachs. Personne ne se retourne.

Le talent suivant, Danièle, 33 ans, chante « Speak soflty love » d’Andy Williams. Tous les coachs se retournent en même temps ! Il choisit Lara Fabian.

Natacha, 31 ans, chante « J’sais pas plaire » de Clara Luciani. Nikos est très touché mais personne ne se retourne.

Anna, 22 ans, chante « J’ai le blues de toi » de Gilbert Montagné. Florent, Amel et Tayc se retournent. Elle choisit d’aller dans l’équipe d’Amel.

Retour de Robin, qui a eu une seconde chance. Il chante « Le chanteur » de Daniel Balavoine. Mais encore une fois, personne ne se retourne.

Nadège, 24 ans, chante « You oughta know » d’Alanis Morissette. Aucun coach ne se retourne.

Yanis, 39 ans, interprète « Enemy » d’Imagine Dragons. Florent se retourne seul, il rejoint donc son équipe.

Théa Rose, 24 ans, chante « Eve lève toi » de Julie Pietri. Personne ne se retourne.

The Voice du 4 avril 2026, le replay

Cette soirée de la saison 2026 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 11 avril 2026 pour l’épisode 6 !