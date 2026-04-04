Ligue 1 : Lille / Lens en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 4 avril 2026 – Lille / Lens en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite de la 28ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le LOSC qui reçoit Lens.





Un match à suivre ce samedi soir à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+.







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Ce samedi soir, Lille reçoit le RC Lens à la Decathlon Arena pour le très attendu derby du Nord, dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Au-delà de la rivalité historique, l’enjeu sportif est énorme : Lens, dauphin du championnat, reste en course pour le titre, tandis que Lille, en pleine remontée, vise une qualification européenne.

Portés par une série de sept matchs sans défaite, les Lillois arrivent en confiance et auront à cœur de prendre leur revanche après la lourde défaite à l’aller (0-3). Mais les Lensois, très solides cette saison et offensivement en forme, comptent bien confirmer leur supériorité récente. Dans une ambiance survoltée et face à plus de 50 000 supporters attendus, ce derby s’annonce intense, indécis et potentiellement spectaculaire, où chaque détail pourrait faire basculer la rencontre.



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Lille / Lens – Composition des équipes

🔵 Lille (composition probable) : Özer – Tiago Santos, Mandi, Alexsandro, Perraud – Bentaleb, Bouaddi – Mukau (ou Edjouma), Haraldsson (ou Diaoune), Correia – Fernandez-Pardo.

🔵 Lens (composition probable) : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Sima – Edouard.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lille / Lens ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 21h05.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lille / Lens, 28ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi soir.