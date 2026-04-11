The Voice : résumé et replay des 6èmes auditions à l’aveugle (11 avril 2026)

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The Voice du samedi 11 avril 2026, résumé et replay – C’est parti pour la sixième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2026 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc continuent la formation de leurs équipes.











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La soirée débute avec Ezzahr, 33 ans, qui chante « Comme together » des Beatles. Amel se retourne seule, il rejoint donc son équipe.

On enchaine avec Sarah Castello, 18 ans, qui reprend « Destinée » de Guy Marchand. Aucun coach ne se retourne !

Vladimir, 38 ans, chante « Je suis malade » de Serge Lama. Amel, Tayc et Florent se retournent. Lara les rejoint au dernier moment. Il est fan de Lara et sans surprise, il rejoint son équipe.



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Tayc annonce qu’il a besoin d’un second souffle : Kendji Girac le joint pour passer un moment avec lui dans un double fauteuil !

Place à qui Jo Keita, 44 ans, qui chante « No woman no cry » de Bob Marley. Amel se retourne très vite, suivie de l’ensemble des coachs ! Il décide de rejoindre Tayc et Kendji.

Diana Selever, 27 ans, chante « Dragostea Din Tei » d’O-Zone. Personne ne se retourne !

Natacha, 31 ans, vient saisir la seconde chance offerte la semaine dernière. Cette fois, elle interprète « The Loneliest » de Maneskin. Tayc et Florent se retournent à la toute fin ! Elle décide de continuer avec Tayc !

Maëlle, 20 ans, reprend « Comment est ta peine ? » de Benjamin Biolay. Florent, Amel et Lara se retournent, suivis de Tayc un peu plus tard. Carton plein donc ! Elle choisit d’intégrer l’équipe de Lara Fabian !

Kendji s’en va et on enchaine avec Louis, 26 ans, qui chante « Newt Summer » de Damiano David. Aucun coach ne se retourne.

Nevedya chante « Pourquoi tu restes ? » d’Amel Bent. Florent se retourne rapidement. Il est le seul, elle rejoint donc son équipe.

Simon Louveau, 34 ans, chante « Sous le sunlight des tropiques » de Gilbert Montagné. Personne ne se retourne.

Prade, 29 ans, interprète « La pluie » de SCH. Tayc se retourne au dernier moment, il rejoint donc son équipe.

Gérald, alias « L’oiseau joli », 51 ans, chante « Il jouait du piano debout » de France Gall. Mais aucun coach ne se retourne.

Tom Amosé, 23 ans, chante « Should I Stay or Should I go » de The Clash. Tayc se retourne seul, il rejoint donc son équipe.

The Voice du 11 avril 2026, le replay

Cette soirée de la saison 2026 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 18 avril 2026 pour l’épisode 6 !