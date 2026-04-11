Ici Tout Commence spoiler : Emmanuel mal face à Constance qui... (vidéo épisode du 15 avril)

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Ici tout commence spoiler – On peut dire que les retours d’Emmanuel et Charlène ne vont pas être de tout repos dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Emmanuel va être contraint de passer aux aveux…











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Il a menti pour faire venir sa fille, Charlène, pour le concours de jeunes talents de la pâtisserie. Il savait que Charlène avait menti en leur disant être cheffe pâtissière dans un palace et, inquiet, il a voulu la faire venir à l’institut pour la coacher et les faire gagner, histoire qu’elle reprenne confiance en elle.

Et Emmanuel n’a pas hésité à blesser Bérénice au passage ! Constance, remontée contre Emmanuel, le confronte. Elle lui explique qu’il ne peut pas agir comme ça, elle comprend que Charlène se soit sentie humiliée même s’il a cru bien faire.

Constance encourage son mari à faire confiance à Charlène…



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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1415 du 15 avril 2026 : Constance confronte Emmanuel

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