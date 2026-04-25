Ligue 1 : Angers / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 25 avril 2026 – Angers / PSG en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite de la 31ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui se déplace à Angers.





Un match à suivre ce samedi soir à 19h en exclusivité sur Ligue 1+.







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Ce samedi soir, Angers SCO reçoit le Paris Saint-Germain au stade Raymond-Kopa pour la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre déséquilibrée sur le papier : Angers, 13e et quasiment assuré du maintien, veut terminer sa saison sereinement, tandis que le PSG, leader du championnat, vise une victoire pour consolider son avance en tête dans la course au titre .



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Sur le terrain, les Parisiens arrivent en pleine confiance après leur large succès contre Nantes (3-0) et restent sur une excellente dynamique, notamment à l’extérieur avec plusieurs matchs sans encaisser . Attention toutefois à la gestion de l’effectif, avec la demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich en ligne de mire, qui pourrait entraîner du turnover. En face, Angers reste accrocheur malgré une série sans victoire et espère profiter du contexte pour rivaliser. Mais face à un PSG dominateur et historiquement très supérieur dans ce duel, la tâche s’annonce difficile pour les Angevins.

Angers / PSG – Composition des équipes

🔵 Angers (composition probable) : Koffi – Raolisoa, Bamba, Lefort, Camara, Ekomié – Capelle (c), Van den Boomen, Belkebla – Peter, Sbaï.

🔵 PSG (composition probable) : Safonov – Zaïre-Emery (c), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Dro, Beraldo, Fabian Ruiz – Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Angers / PSG ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 18h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Angers / PSG, 31ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi soir.