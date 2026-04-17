Un Si Grand Soleil du 20 avril : Nathalie découvre le film et confronte Alix (résumé épisode 1904 en avance)

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Un si grand soleil du 20 avril 2026, spoiler résumé de l’épisode 1904 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 20 avril 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Nathalie se rend chez Midi Libre, Marc la reçoit. Elle lui parle de son article sur les films Super 8 avec la photo. Elle veut savoir d’où ça vient car elle a reconnu quelqu’un : la femme sur le film, c’est sa mère ! Kira demande si c’est elle le bébé dans la poussette, elle confirme et demande à voir le film. Elle pleure en le voyant, elle explique à Marc et Kira que c’est la première fois qu’elle voit le visage de son père, qu’elle entend sa voix… Elle a espéré ce moment toute sa vie mais elle ne pensait plus que ça arriverait. Marc lui dit qu’il a trouvé le film chez un antiquaire : il a acheté une caméra Super 8 et il était à l’intérieur. Elle demande où cet antiquaire l’a eu, Marc dit que c’est dans un vide grenier. Nathalie demande le nom, il lui dit que c’est chez Dardel Antiquités. Nathalie la connait, elle compte y aller. Marc la met en garde : le film suscite pas mal d’intérêt, il a été volé chez lui et le voleur l’a agressé !

Emma est toujours surprise au sujet de la photo, elle en parle avec Lucas. Nathalie n’a jamais connu son père, la grande-mère d’Emma lui a juste dit qu’il les avait abandonnées quand elle était petite. Emma confie avoir peu connu sa grand-mère, elle est morte quand elle avait 6 ans. Lucas dit que son père est peut être en vie, Emma ne veut pas qu’elle est de faux espoirs mais elle espère qu’elle aura des réponses.



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Salomé est avec ses parents. La mère de Salomé est épuisée, son mari a rendez-vous à France Travail. Il est chômage après la fermeture de son resto. La mère de Salomé reçoit un appel d’Inès, elle se présente comme travaillant avec Mr Sérignan, nouveau propriétaire et nouveau syndic de son immeuble. Inès fixe un rendez-vous, les parents de Salomé s’inquiètent.

Quand Sérignan arrive, Inès dit avoir déjà calé 3 rendez-vous dont un dans une heure. Guillaume lui dit de jouer la carte de la confiance, elle doit leur dire qu’ils vont être à l’écoute. Gary appelle Inès : il a une surprise à lui annoncer.

Thierry a encore convoqué Dimitri, il lui parle d’une blessure par balle. Dimitri assure que non mais Thierry lui parle du fusil des Beaulieu. Thierry parle de chasse aux cambrioleurs, il dit à Dimitri que c’est lui la victime et il a de quoi porter plainte. Il dit qu’ils lui ont tiré dessus, ça s’appelle une tentative de meurtre. Dimitri lui demande d’arrêter de le harceler, sinon il appelle son avocate et il porte plainte contre lui !

Inès vient chez la mère de Salomé. Elle dormait sur le canapé, elle explique qu’elle travaille de nuit car elle est agent d’entretien dans des bureaux. Inès lui explique que Sérigan Immobilier a racheté et va reprendre la gestion de l’immeuble. La mère de Salomé confirme qu’il a pas mal de souci, comme la lumière qui ne fonctionne plus dans le parking et l’ascenseur en panne depuis 2 semaines. Inès lui garantie que ça n’arrivera plus et lui propose de noter tout ce qui ne va pas.

Nathalie retrouve Alix à la boutique et lui raconte tout. Elle lui dit que ce film a changé complètement sa vie : elle peut enfin mettre un visage sur son père. Elle a besoin de son aide pour retrouver le propriétaire de ce film. Alix continue de dire l’avoir trouvé dans un vide grenier. Nathalie insiste et lui parle de ce que ça représente pour elle. Alix finit par avouer : elle a acheté le lot à quelqu’un de pas net du tout, ça doit venir d’un cambriolage ! Elle promet d’essayer de savoir d’où ça provient. Nathalie la remercie.

Johanna est avec Guillaume, l’ancien syndic a bien accepté la résiliation du contrat. Guillaume n’est pas concentré, Margot les rejoint. Il propose à Johanna de se revoir ce soir mais elle n’est pas dispo.

Gary est avec Emma à la Paillote, il pense que l’endroit est mal exploité. Enric et Inès le rejoignent : il leur annonce qu’il va racheter les Sauvages ! Inès fait remarquer qu’il n’y connait rien, Gary précise que Victor s’en va : il va rejoindre son fils et la mère de son fils. Enric pense que ça va coûter cher, il va lui falloir un prêt. Gary dit attendre un coup de fil de sa banque mais c’est une formalité. Inès dit qu’elle suppose qu’ils sont contents pour lui.

Alix et Ulysse sont avec José. Elle veut qu’il lui dise d’où vient le lot qu’il lui a vendu. José refuse ! Alix menace de parler à la police. . Mais José ne lâche rien : il ne dira rien !

Johanna est avec Sabine mais elle a reçu un sms de Guillaume. Johanna reconnait qu’il a pas mal de qualités mais elle n’est pas dans le mood de tomber amoureuse, elle ne veut rien de sérieux et lui non plus. Sabine lui dit de profiter.

Nathalie est avec Emma, qui est contente pour elle. Nathalie dit que dans la vidéo son père a l’air heureux. Alix l’appelle, elle n’a pas réussi à avoir d’infos… Nathalie est triste et s’en veut d’avoir espérer, elle dit qu’elle n’a jamais eu de chance. Emma insiste pour qu’elle reste mais elle préfère rentrer. Dans la rue, Nathalie pleure.

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