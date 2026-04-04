Un Si Grand Soleil Spoilers : un enlèvement, Elisabeth tentée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 6 au 10 avril 2026)

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Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 6 au 10 avril 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le dérapage de Dimitri. Il va accepter de cambrioler chez les Beaulieu pour le compte de José. Il doit récupérer des appareils photos et José lui a assuré que la propriété n’avait pas d’alarme… Mais une alarme silencieuse se déclenche, Henri et sa soeur font demi-tour ! Jeanne prend son fusil et tire sur Dimitri. Il prend une balle dans les fesses et fait appel à Claire pour le soigner.

Et alors que la police remonte jusqu’à Dimitri, Alix vend l’un des appareils à Marc tandis que Jeanne et Henri vont enlever Dimitri !



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Pendant ce temps là, Elisabeth réussit à rendre Alain jaloux… Mais son petit jeu avec Nicolas commence à lui plaire. Cédera-t-elle à la tentation ? Quant à Yann, il confronte Johanna au sujet du divorce et l’implore de lui laisser une chance. Mais c’est peine perdu, Johanna assure qu’elle ne veut plus jamais le voir !

Un si grand soleil spoilers les résumés du 6 au 10 avril 2026

Lundi 6 avril 2026 (épisode 1894) : Alors que Dimitri s’engage dans le projet risqué de José, Yann se découvre un soutien inattendu.

Mardi 7 avril 2026 (épisodes 1895) : Thierry enquête sur une scène de crime pas comme les autres. A l’hôpital, Clémence se retrouve sous pression entre son équipe et sa direction.

Mercredi 8 avril 2026 (épisode 1896) : Becker sent que Dimitri s’est encore attiré des ennuis. Quant à Yann, il continue de croire qu’un happy ending est encore possible.

Jeudi 9 avril 2026 (épisode 1897) : Alors que Fourneau ment à sa femme pour passer du temps avec Elisabeth, de son côté, Clémence n’a pas dit son dernier mot.

Vendredi 10 avril 2026 (épisode 1898) : Le petit jeu d’Elisabeth porte ses fruits. De son côté, Marc s’apprête à visionner le mystérieux film super 8 qu’il a découvert chez Alix.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 6 au 10 avril 2026

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