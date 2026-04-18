Ligue 1 : Lille / Nice en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 18 avril 2026 – Lille / Nice en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite de la 30ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le LOSC qui reçoit l’OGC Nice.





Un match à suivre ce vendredi soir à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+.







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Le LOSC reçoit l’OGC Nice ce samedi soir au stade Pierre-Mauroy, pour l’une des affiches de la 30e journée de Ligue 1. Troisièmes du classement, les Lillois sont en pleine confiance avec une série de victoires et visent clairement une qualification en Ligue des champions. Solides à domicile et efficaces offensivement, les Dogues partent favoris dans cette rencontre.



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En face, Nice traverse une période plus délicate et lutte pour assurer son maintien, avec seulement quelques points d’avance sur la zone rouge. Les Aiglons devront donc réaliser un gros coup à l’extérieur pour se donner de l’air, mais arrivent en difficulté face à une équipe lilloise en pleine dynamique. Un match aux enjeux opposés, entre ambition européenne et bataille pour le maintien.

Lille / Nice – Composition des équipes

🔵 Lille (composition officielle) : Özer – Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud – André (c), Bouaddi – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.

🔵 Nice (composition officielle) : Diouf – Mendy, Bah, Oppong – Clauss (c), Ndombele, Abdul Samed, Bard – Cho, Wahi, Diop.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lille / Nice ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 21h05.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lille / Nice, 30ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce vendredi soir.