The Voice : résumé et replay des 7èmes auditions à l’aveugle (18 avril 2026)

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The Voice du samedi 18 avril 2026, résumé et replay – C’est parti pour la septième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2026 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc continuent la formation de leurs équipes.











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La soirée débute avec Alice, 21 ans, qui chante « Ils me rient tous au nez » de Theodora. Amel se retourne et elle est la seule, elle rejoint donc son équipe.

Le prochain talent, Bernardo, chante « Air du toréador » de Georges Bizet. Personne ne se retourne !

Laurent, 32 ans, interprète « Purple rain » de Prince. Tayc et Amel se retournent, rapidement. Florent et Lara les rejoignent, c’est donc un carton plein ! Tayc chante avec lui et sans surprise, il rejoint son équipe.



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Louis Bertignac arrive pour occuper le double fauteuil aux côtés de Lara.

Lisa, 18 ans, chante « Quelques mots d’amour » de Michel Berger. Amel se retourne encore seule, Lisa rejoint donc son équipe.

Mikael, 43 ans, interprète « The final countdown » d’Europe. Florent et Lara se retournent ! Il choisit de continuer avec Lara Fabian.

Arkange, 25 ans, chante « Vivre ou survivre » de Daniel Balavoine. Aucun coach ne se retourne.

Kamelia, 41 ans, reprend « Chanter pour ceux » de Michel Berger. Personne ne se retourne !

Robin, 19 ans, chante « Vedette » de Marius. Florent, Amel, et Lara se retournent. Il choisit Lara Fabian !

Louis Bertignac s’en va, la soirée continue avec Zonco.ra qui chante « Lose control » de Teddy Swims. Personne ne se retourne mais Florent décide de lui laisser une seconde chance.

Place à Tara, 46 ans, qui chante « Roc » de Nadya. Aucun coach ne se retourne.

Luka, 30 ans, reprend « Petite musique » d’Eddy de Pretto. Tout le monde se retourne sauf Amel ! Il choisit d’aller avec Lara.

Lara, 19 ans, chante « Le mal aimé » de Claude François. Personne ne se retourne.

Diana, 23 ans, reprend « Heart of glass » de Blondie. Florent se retourne seul, elle rejoint donc son équipe.

The Voice du 18 avril 2026, le replay

Cette soirée de la saison 2026 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 25 avril 2026 pour l’épisode 8 !