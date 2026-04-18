Ligue 1 : Lorient / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 18 avril 2026 – Lorient / Marseille en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Suite de la 30ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille qui se déplace à Lorient.





Un match à suivre ce samedi après-midi à 17h en exclusivité sur Ligue 1+.







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Le FC Lorient accueille l’Olympique de Marseille ce samedi après-midi au stade du Moustoir, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Neuvièmes au classement, les Merlus veulent se relancer après une série plus compliquée, mais restent solides à domicile où ils marquent régulièrement. Face à eux, les Marseillais, quatrièmes, n’ont pas le droit à l’erreur dans la course à la Ligue des champions et arrivent avec l’objectif clair de prendre les trois points.

Sur le papier, l’OM part favori, porté par une attaque performante et une domination récente dans les confrontations directes, avec plusieurs succès nets face à Lorient ces dernières saisons. Mais attention à des Bretons libérés, qui n’ont plus grand-chose à perdre et tenteront de profiter de leur public pour bousculer les ambitions marseillaises. Un duel déséquilibré sur le papier, mais qui pourrait offrir une rencontre ouverte et disputée.



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Lorient / Marseille – Composition des équipes

🔵 Lorient (composition probable) : Mvogo (c) – Meïté, Adjei, Faye – Katseris, Cadiou, Avom Ebong, Youngwa – Pagis, Dieng, Makengo

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Pavard, Balerdi, Emerson – Weah, Højbjerg (c), Timber, Igor Paixão – Greenwood, Aubameyang, Gouiri

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lorient / Marseille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 16h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lorient / Marseille, 30ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche.