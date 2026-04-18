Rugby Tournoi des Six Nations féminin : suivre Pays de Galles / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby – Tournoi des Six Nations féminin suivre Pays de Galles / France en direct, live et streaming. Place aux femmes ce samedi avec la suite du Tournoi des Six Nations féminin à suivre cet après-midi sur France 2. Les Bleues se déplacent au Pays de Galles.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 16h05 ce samedi 18 avril 2026. Coup d’envoi à 16h35.







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Le XV de France féminin se déplace au Pays de Galles ce samedi après-midi à Cardiff, dans le cadre de la 2e journée du Tournoi des Six Nations. Après leur large succès face à l’Italie en ouverture (40-7), les Bleues arrivent en confiance avec l’ambition de confirmer leur statut de prétendantes au titre et de conserver la tête de la compétition.

Face à elles, les Galloises, battues lors de la première journée, tenteront de réagir devant leur public malgré un statut d’outsider. Côté français, le staff a choisi la continuité avec un groupe quasi inchangé, hormis un ajustement forcé au centre après la blessure de Joanna Grisez, remplacée par Aubane Rousset. Un duel important pour les Bleues, qui doivent enchaîner avant des échéances plus relevées dans ce Tournoi.



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Pays de Galles / France, composition des équipes

Le XV de départ du Pays de Galles : à venir

Le XV de départ de la France : 15. Barrat (Toulouse) ; 14. Grando (Romagnat), 13. Rousset (Bordeaux), 12. Vernier (Blagnac), 11. Murie (Toulouse) ; 10. Arbez (Bordeaux), 9. Bourdon-Sansus (Toulouse) ; 7. M. Feleu (cap., Grenoble), 8. Champon (Grenoble), 6. Berthoumieu (Bordeaux) ; 5. Fall-Raclot (Bordeaux), 4. Zago (Toulouse) ; 3. Khalfaoui (Romagnat), 2. Lazarko (Romagnat), 1. Brosseau (Romagnat).

Remplaçantes : 16. Riffonneau (Grenoble), 17. Mwayembe (Toulouse), 18. Deshaye (Bordeaux), 19. Soqeta (Grenoble), 20. Escudero (Toulouse), 21. Chambon (Romagnat), 22. Queyroi (Toulouse), 23. T. Feleu (Grenoble).

Pays de Galles / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 16h05. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations féminin.

Pays de Galles / France, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.