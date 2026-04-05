Ligue 1 : Monaco / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 5 avril 2026 – Monaco / Marseille en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite et fin de la 28ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’AS Monaco qui reçoit l’Olympique de Marseille au Stade Louis II.





Un match à suivre ce dimanche soir à 20h45 en exclusivité sur Ligue 1+.







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Ce dimanche soir, l’AS Monaco reçoit l’Olympique de Marseille au stade Louis-II pour l’un des chocs de la 28e journée de Ligue 1. À la lutte pour les places européennes, les deux équipes jouent gros : Monaco, actuellement 6e, peut revenir à hauteur de l’OM en cas de victoire, tandis que les Marseillais défendent leur place sur le podium.



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Portés par une dynamique impressionnante, les Monégasques restent sur une série de six victoires consécutives et apparaissent comme l’équipe en forme du moment. En face, Marseille arrive avec plus d’incertitudes, notamment après des résultats irréguliers et l’absence de certains cadres offensifs. Dans un match qui s’annonce ouvert et spectaculaire, entre deux équipes tournées vers l’attaque, ce duel pourrait bien être l’un des plus animés du week-end en Ligue 1.

Monaco / Marseille – Composition des équipes

🔵 Monaco (composition probable) : à venir

🔵 Marseille (composition probable) : à venir

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Monaco / Marseille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 20h45.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Monaco / Marseille, 28ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi soir.